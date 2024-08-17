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Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?

"15 yaş altı ve 50 yaş üstü" gruplara vize serbestisi kararının "daha yüksek riskli gruplara odaklanma" maksadıyla alındığını belirten kaynaklar, asıl hedefin göçün önlenmesi olduğuna dikkat çekti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 08:41, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:05
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Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?

Irak ile hayata geçirilen Mutabakat Zaptı anlaşmasıyla duyurulan ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan "15 yaş altı ve 50 yaş üstü" Irak vatandaşlarına uygulanacak vize serbestisi, "Yeni bir göç dalgası mı oluşacak?" yorumlarına sebep oldu. Diplomatik kaynaklar ise oluşan algıya, "Daha yüksek riskli gruplara odaklanılacak" açıklaması getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması kararını aldık" demişti. Söz konusu karar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Alınan kararın, 3 milyonun üzerindeki Suriyeli mülteciyi ülkelerine gönüllü göndermeye çalışan Türkiye'ye yeni bir göç dalgası oluşturacağı algısını değerlendiren diplomatik kaynaklar, vize serbestisi tanınan yaş grubunun genellikle vize rejimine tabi yaş grubuyla seyahat ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'ye Irak'tan çok ciddi bir vize başvurusu bulunduğuna işaret eden diplomatik kaynaklar, aracı kurumlarla çalışılsa bile bu başvurularla ilgilenmenin ciddi bir insan gücü gerektirdiğini vurguladı. Söz konusu gruplara yönelik vize serbestisi kararının, "daha yüksek riskli gruplara odaklanma" amacıyla alındığını belirten kaynaklar, Türkiye'nin yüksek riskli yaş gruplarına odaklanabilmesi için 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılara vize serbestisi hakkı tanınması kararı aldığını ifade etti. Vize serbestisi hakkı olacak yaş grubundaki Iraklıların genelde vizeye tabi olacak yaş grubundakilerle seyahat ettiğinin altını çizen kaynaklar "Bu uygulamayla insan gücümüzü risk gruplarına daha fazla ayırabileceğiz" dedi.

Kaynaklar, belirlenen yaş grubunun ülkelerine geri dönüşlerinde de bir problem gözlenmediğini kaydetti.

YEŞİM ERASLAN

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