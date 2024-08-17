Bursa'da bir evde top mermisi bulundu

A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

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