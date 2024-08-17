Tırmanma yarışı heyecanı Ankara'da yaşanacak

Beş farklı kategoride 12 yarışmacının katılacağı yarış, Pazar günü idari ve teknik kontrolü ardından, saat 11:30'da antrenman startı ile başlayacak.

Yarışmacılar saat 14:00'da başlayacak yarış ile 5,86 kilometre parkuru üç defa geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak.

Toplam 17,58 kilometre mesafe kat edilecek yarış saat 18:30'da ödül töreni ile son bulacak.