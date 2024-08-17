Tırmanma yarışı heyecanı Ankara'da yaşanacak
Ankara beş yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı pazar günü Kömürcü Mahallesi Çankaya'da gerçekleşecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 09:59, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:53
Beş farklı kategoride 12 yarışmacının katılacağı yarış, Pazar günü idari ve teknik kontrolü ardından, saat 11:30'da antrenman startı ile başlayacak.
Yarışmacılar saat 14:00'da başlayacak yarış ile 5,86 kilometre parkuru üç defa geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak.
Toplam 17,58 kilometre mesafe kat edilecek yarış saat 18:30'da ödül töreni ile son bulacak.