Orman yangınlarına 2 günde havadan 7 bin 662 ton su atıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor." denildi.