'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan "Dikkat" başlığı ile orman yangınlarına ilişkin bir uyarı yayınladı.

Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve Kastamonu illerine meteorolojik şartlar nedeniye, bugün ve önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı.

Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar...

Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar ihmal ile birleşince felaket kaçınılmaz oluyor.

OGM'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günler çok daha dikkatli olmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız." denildi.