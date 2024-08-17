Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile Bakan Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 13:50, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:50
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında yapay zeka ile Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla dolandırıcılık yapılmaktadır. Kamuoyunun mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden oluşturulan tuzaklara dikkat edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.