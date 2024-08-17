MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül'de mesleki çalışma döneminde il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

Bu kapsamda eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde derslere girecek öğretmenlere yönelik il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından 3 gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak.

Eğitimler branş temelli yapılacak

Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerce modelin kapsamı dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Buna göre diğer sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik eğitimler, birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlamalarının ardından derslere girebilecek.

Modelin etkin şekilde hayata geçirilmesi için planlamalar yapılacak

İl milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni inceleyecek.

Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleriyle ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda 1 Eylül'e kadar eğitime tabi tutulacak.

Zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak.

Bu kapsamda, planlama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak. "Erdem-değer-eylem" çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak.

Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkan tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar ile sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı faaliyetler dikkate alınacak.

BEP'lerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkanda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak, öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacak.

Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklara sunulacak ders kitapları ve e-içerikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için birbirinin tamamlayıcısı olarak hazırlandı. Bu nedenle, ders kitapları ve ders kitaplarında yer alan e-içeriklerin tamamı kullanılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde planlanacak.

Öğrenciler akademik başarılarına göre sıralanacak

Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, beceri odaklı, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde yürütülecek.

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek. Öğrenciler eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç akademik başarılarına göre sıralanacak ve onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.

Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavları öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak.

Öğrenciler eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak

İlkokul, ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk dili ve edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla ilgili sınıflar düzeyinde her dönem iki, öğretim yılı boyunca toplam 4 eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacak.

Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak 4 eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek.

Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacak. Eserlerin bu ölçütler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenecek.

Ayrıca zümre öğretmenlerince Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları kapsamında yer alan Eleştirel Okuma, Dinleme/İzleme Formu kullanılarak öğrencilerin okudukları ve dinledikleri/izledikleri eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak.