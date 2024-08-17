Ağabeyi ile nişanlısı birbirini bıçakladı

Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç., kız kardeşi A. Ç.(38) ve nişanlısı Ertuğrul O. evde içki içti. Bir süre sonra Ertuğrul O. ile İbrahim Ç. arasında tartışma çıktı, taraflar birbirini bıçakladı. Ertuğrul O. 3, İbrahim Ç. ise 2 yerinden bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Ç., tedavi kabul etmezken, Ertuğrul O., önce özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ertuğrul O., burada yapılan tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmazken, İbrahim Ç. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.