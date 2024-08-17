İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek?
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Sırada TikTok mu var? TBMM'de sosyal medya toplantısı
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Maymun çiçeği virüsüne karşı en şanslı onlar! Yüzde 80 korunaklılar
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Bakan Tunç: Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Çinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 16:28, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:28
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin bir mesaj yayımladı:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkanlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber