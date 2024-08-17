Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 17:08, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 17:08
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 15 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.