Türkiye yangın desteği için Azerbaycan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüşmüş, Aliyev, bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.

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