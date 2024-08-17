Türkiye yangın desteği için Azerbaycan'a teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 22:55, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 22:51
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yaptı.
Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüşmüş, Aliyev, bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.