Bakan Yerlikaya: 4 bin 159 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 bin 159 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Zarar tespit çalışmaları başladı, yardımlar süratle yapılacak. 13,5 milyon lira ilk etapta gönderildi." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 23:53, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 23:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
4 bin 159 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. İzmir'de Bolu'da ve diğer yangın bölgelerinde ön zarar tespitlerini yaptık. AFAD olarak süratle bu vatandaşların destek ödemelerini yapacağız.
13,5 milyon lira ilk etapta gönderildi.