İşte 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge

"2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin İş ve İşlemler" konulu ve 2024/54 nolu genelgede aşagıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

İlgi :

a) 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu.

b) 25.08.2021 tarihli ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

ç) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

d) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

e) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.

f) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

g) Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği.

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

h) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.

ı) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.

i) Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi.

j) Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi.

k) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu.

l) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.05.2024 tarih ve 20 sayılı Kararı.

m) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni.

n) 14.08.2024 tarihli ve 111911202 sayılı Genelge. (No:2024/53).

Bakanlığımızca eğitim sistemimizin daha yüksek standartlara taşınması ve bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan millete ve bütün insanlığa uzanan eğitim süreçlerinin niteliğinin artırılması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve Öğretim Programları hazırlanmıştır. Bu programlar 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi (anasınıfı); ilkokul 1, ortaokul 5; ortaöğretim hazırlık ve 9 uncu sınıf düzeyinde uygulanacaktır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde insanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkan tanınarak kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılmıştır.

Bakanlığımızca öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler yukarıda sıralanan mevzuat doğrultusunda ve aşağıda açıklanan genelge esasları dikkate alınarak uygulanacaktır:

1) Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran 2024'te başlatılmıştır. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacaktır.

Bu eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi (ana sınıfı); ilkokul 1, ortaokul 5; ortaöğretim hazırlık ve 9 uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak; branş (okul öncesinde ana sınıfı ve ilkokullarda sınıf) temelli en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecektir.

2) Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde (temel eğitim, ortaöğretim) 1 inci maddede belirtilen sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacaktır.

Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacaktır. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecektir.

3) Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

4) İlgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacaktır. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebileceklerdir.

5) İl milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metnini incelemeleri sağlanacaktır. Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacaktır. İlgili eğitimler 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanacaktır.

6) Zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacaktır. Bu bağlamda planlama ve uygulama yapılırken;

-Temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler,

-Erdem değer eylem çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler,

-Zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları,

-Temel kabuller, öğrenme kanıtları (modelin ölçme ve değerlendirme yaklaşımı), ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme öğretme uygulamaları, disiplinler arası ilişkiler,

-Okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkan tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar,

-Sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı etkinlikler dikkate alınacaktır.

7) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkanda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacaktır.

8) Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında/sınıflarında (Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu, İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu, Hafif Düzeyde Zihin Engelliler İlkokulu/Ortaokulu, Bedensel Engelliler İlkokulu/Ortaokulu) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacaktır.

9) Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacaktır.

10) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve aileleri için, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı (ÖKGRP), özel eğitim okullarında (özel eğitim anaokulu 1-2-3. kademe ve özel eğitim meslek okulu) uygulanması sağlanacaktır.

11) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklarımıza sunulacak ders kitapları ve e-içerikler öğrencilerin çok yönlü gelişimi için birbirinin tamamlayıcısı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, ders kitapları ve ders kitaplarında yer alan e-içeriklerin tamamı kullanılacaktır.

12) 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının zümre çalışmaları sürecinde öğretmenlerimiz tarafından eba.gov.tr platformundan indirilerek incelemeleri sağlanacaktır.

13) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak olan sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetleri; öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde planlanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; beceri odaklı, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde yürütülecektir.

14) Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak İlgi (g) Yönetmelik doğrultusunda süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek olup eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacaktır.

15) Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavları öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacaktır.

16) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda uygulama birlikteliğinin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla derslerin yıllık planları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince, Bakanlıkça yayımlanacak örnek yıllık çerçeve planlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

17) Yıl içerisinde yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarına yönelik görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemine (TTKB-İDES) işlenecektir.

18) Eğitim Kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına ait ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES'e işlenecektir.

19) Bakanlığımız tarafından; eba.gov.tr, oba.gov.tr, tymm.meb.gov.tr, ogmmateryal.eba.gov.tr platformlarında sunulan elektronik materyaller etkin bir şekilde kullanılacaktır.

20) İl/ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticileri Modelin hayata geçirilmesi ve periyodik bir şekilde takip edilmesine yönelik her türlü tedbiri alacaktır.

21) İlkokul, ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla ilgili sınıflar düzeyinde her dönem iki, öğretim yılı boyunca toplam dört eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacaktır.

Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecektir. Söz konusu eserlerin seçiminde telif hakları ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hususlara özen gösterilecektir.

Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacaktır. Eserlerin bu ölçütler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenmesi; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ekinde yer alan Eleştirel Okuma, Dinleme/İzleme Formu kullanılarak öğrencilerin okudukları ve dinledikleri/izledikleri eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacaktır. Değerlendirmeler dönem sonunda verilecek iki performans notundan biri olarak dikkate alınacaktır.

22) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreçlerinde Bakanlık, il, ilçe, okul müdürlüklerince gerekli rehberlik, izleme değerlendirme ve denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Ayrıca sınıf ve alan zümrelerince de rehberlik izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.

Genelgede belirtilen hususların yerine getirilmesinde Bakanlığımız ilgili birimleri, valilikler ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak, sürecin koordinasyonu ile izleme ve değerlendirme çalışmaları hiçbir aksamaya mahal verilmeden yürütülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 16.08.2024 tarih ve 112084007 sayılı, "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin İş ve İşlemler" konulu ve 2024/54 nolu genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR