Dezenformasyonla mücadele sürüyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

