Yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlere otomobil çarptı: 2 ölü
Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı. Yaşanan kazada 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeş hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 07:47, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:24
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.
S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike (15) Acar'a çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.