Sapık kurye dehşeti! Pizza götürdüğü kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da yemek siparişini götürdüğü Astrolog Deniz K.'yı arayarak taciz ve rahatsız eden motosikleti kurye yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Emniyeti'nin incelemesi Astrolog Deniz K..'nın (26) sosyal medya üzerinden "Verdiğim sipariş üzerine üç gündür taciz ve takip ediliyorum" paylaşımı üzerine başlatıldı. İddialara göre; bir online alışveriş sitesi üzerinden verdiği sipariş üzerine Deniz K.'ya yemek getiren motosikletli kurye, Deniz K.'yı telefonla arayarak taciz ve rahatsız etti. İddialara göre motosikletli kurye kendisine "Nişanlıyım. Beni rahatsız etme" diyen Deniz K.'ya "Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen ve toplamda 11 suç kaydı bulunan İ.Ç. (35) isimli kurye yakalanarak gözaltına alındı.