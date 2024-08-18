Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine tehdit oluşturan kaçakçılara geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, kaçakçıların yeni bir yöntemi daha ortaya çıkarıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı incelemeleriyle, tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların seyyar depo yöntemine geçtikleri anlaşıldı. Bunun üzerine, söz konusu yöntemle seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları ekiplerce tespit edildi.

Kaçakçılara geçit verilmiyor

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yürütülen operasyon çerçevesinde 3 iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Ekiplerin başarılı operasyonu neticesinde, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin adet filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.