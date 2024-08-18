İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026'da 5G'ye geçileceğini açıklamasının ardından gelecek yıl yapılması planlanan ihale için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından çalışmalar hızlandırıldı.

AA muhabirinin, BTK'nin "2024-2028 Stratejik Planı"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de en hızlı gelişen elektronik haberleşme hizmeti olarak geniş bant internet hizmete sunuluyor.

Bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanım, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırıyor.

Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisi, Türkiye'de de İstanbul Havalimanı'nda uygulamaya alınmıştı. 5G teknolojisinin tüm ülkeye kazandırılması, ITU ve 3GPP gibi uluslararası standart kuruluşları bünyesinde yürütülen 5G ve ötesine yönelik standart çalışmalarının izlenmesi ve katkı sağlanması için sektörün teşvik edilmesi, 6G'ye yönelik olarak AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının desteklenerek sektörde yerli ve milli ürünlerle söz sahibi olunmaya gayret edilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütülmesi ve standartların belirlenmesine ilişkin hedefin öne çıktığı planda, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlar arasında bulunuyor.

- 5G milli katkıyla gerçekleştirilecek

On İkinci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıkıyor.

Ayrıca uzay, kuantum, artırılmış ve sanal gerçeklik, siber güvenlik, ileri malzeme, yarı iletkenler, yeni nesil nükleer reaktör, enerji depolama, yeni nesil ray ötesi sistemlere yönelik teknolojiler ile karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri önemini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026'da kullanıma sunulmasının planlandığını açıklamıştı. Bu teknoloji için BTK tarafından gelecek sene yapılması öngörülen ihale çalışmalarına da başlandı.

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması konusunda hazırlıklar hızlandırıldı. Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterleri getirilecek.

Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor.

- Yerli ve milli 5G ve ötesi için yeni nesil haberleşme teknolojileri geliştirilecek

Yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek Türkiye'de kullanımına başlanması ve bu alanda AR-GE, ÜR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici çerçevenin ve mekanizmaların oluşturulması da amaçlanıyor.

Elektronik haberleşme altyapılarına olan ihtiyaç artarken yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması yönünde politikalar ön plana çıktı. 5G'nin yaygınlaşması ve kullanımının artması, yüksek bağlantı kalitesi isteyen ve veri yükünü artıran yeni nesil uygulamaların önünü açacak. Bu durum sabit ve mobil altyapıların bütünleşmesinin ve mobil ağların önemini artırıyor.

Geçmiş yetkilendirmelerde kazanılan deneyimle kullanıcı ihtiyaçları ve sektörel gelişmelere uygun şekilde uluslararası gelişmeler çerçevesinde yerli haberleşme altyapılarının kurulumu gözetilerek 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak.

Öte yandan, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.