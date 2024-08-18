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Kışlık konserve hazırlığı kavanoz kapağına talebi artırdı

Ev yapımı kışlık konserve hazırlığı sonbaharın yaklaşmasıyla hızlanırken, tüketicilerin kavanoz kapaklarına olan talebi de artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 18:08, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:23
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Kışlık konserve hazırlığı kavanoz kapağına talebi artırdı

Sonbaharın yaklaşmasıyla evlerde kışlık konserve hazırlığı da hızlandı. Vatandaşlar yaz döneminde bol olan meyve ve sebzelerden kış aylarında da tüketebilmek için çeşit çeşit salça, reçel, turşu hazırlığı yapıyor.

Kışlık konservelerin yapımının hızlandığı bu dönemde vatandaşların kavanoz kapaklarına olan talebi de artıyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaklaşık 2 milyar adet kavanoz kapağı üretilirken, bunun 400 milyona yakını ev konserveciliğinde kullanılıyor." dedi.

Geri kalanının da konserve üretimi yapan firmaların ürünlerinin kapakları olarak kullanıldığını aktaran Sarıbekir, kavanoz kapaklarının artık daha geniş bir alanda satıldığını söyledi.

Sarıbekir, "Eskiden sadece züccaciyelerde satılırken şimdi marketlerde de isteyenler kavanoz kapağı bulabiliyor. Kavanoz kapakları her yıl değişmeli. Bir kavanozu 3-4 yıl kullanabilirler ancak kapağın açıldıktan sonra tekrar kullanımını tavsiye etmiyoruz." diye konuştu.???????

Bu yılın ürün bakımından verimli olduğuna dikkati çeken Sarıbekir, ürün bol olduğunda ev konservesi yapımının da daha çok arttığını anlattı. Sarıbekir, "Bu yıl, iyi bir yıl ve çok kapak tüketileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Zeki Sarıbekir, ihracat yapılan ülkelere ilişkin bilgi de vererek, "Balkan ülkelerinde aynı kültüre sahibiz hemen hemen. Türkiye'deki konservecilik Balkanlar ve Doğu Avrupa'da da hızlı gidiyor. Söz konusu bölgelere de kavanoz kapaklarını hem ev konserveciliği hem de konserve üretimi yapan firmalar için ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada geniş ağızlı kavanoz kapağı üretiminin yaklaşık 25 milyar adet olduğu bilgisini veren Sarıbekir, Türkiye'de bu rakamın yaklaşık yüzde 10'unun üretiminin yapıldığını da söyledi.

- "Mevsimin en iyi ürünleri toplanıyor"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de sebze ve meyvelerin besin değerlerinin en yüksek ve lezzetli olduğu mevsiminde doğru şekilde yapılan konservelerle hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de aile bütçesine katkıda bulunulacağını dile getirdi.

Öksüz, "Mevsiminde en lezzetli haliyle üretilen gıdaların bünyesinde barındırdığı yüksek besin değerlerini koruyarak uzun süre bozulmadan saklanabilmesi büyük önem taşıyor. Nitekim uluslararası firmalar dünya genelinde mevsiminin en iyi ürünlerini toplayarak konservecilik de dahil pek çok yöntemle gıda stokluyor." diye konuştu.

Her yıl yaklaşık 100 milyon ev konservesi satıldığını kaydeden Öksüz, bu rakamın iki katı da konserve kapağı satıldığını ifade etti. Öksüz, konserve kapağı fiyatlarının 2-2,5 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

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