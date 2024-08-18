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Günlerdir her yerde aranıyordu: Depremzede gencin şüpheli ölümü

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan depremzede şizofreni hastası Mehmet Can Buz'un cansız bedeni, yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 11:32, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:34
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Günlerdir her yerde aranıyordu: Depremzede gencin şüpheli ölümü

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Mehmet Can Buz, geçen çarşamba, hava almak için konteynerden ayrıldı.

Elektrik ve elektronik mezunu olan 31 yaşındaki Buz, ailesinin aramalarına cevap vermeyerek kayıplara karışmıştı. Depremden sonra depresyon ve şizofreni teşhisi konulan genç adam, ailesinin sokak sokak aramasına rağmen bulunamadı.

Buz'un cansız bedeni 5'inci gününde sabah saatlerinde yaşadıkları konteyner kente 500 metre mesafedeki terk edilmiş apartmanda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ailesi şahsın kayıp olan Mehmet Can olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için morga sevk edildi. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.

"EVE GELİYORUM" DEMİŞ

Buz'un babası Cihan Buz, oğlunun depremden sonra herkeste etkili olan psikolojik bir durumdan dolayı unutkanlığı ve stresinin çoğaldığını dile getirdi.

Oğlunun tedavi gördüğünden de bahseden baba Buz, "En son bir haftaya kadar hastaneye götürüp getiriyordum. Tedavisi iyi gidiyordu ama en son çarşamba saat 5.30'dan sonra bir daha kendisinden haber alamadım. Bana çıkıp bir dolaşacağım ve biraz yürüyeceğim dedi. Ondan sonra eve de geri dönmedi. En son kendisiyle Çarşamba öğleden sonra konuşmuştum. Baba, eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi. O saatten sonra telefonlara cevap vermedi. Kendine de zarar verebilir ve çevredekilerine de zarar verebilir. Çünkü kaç gündür ilacını almıyor." ifadelerini kullandı.

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