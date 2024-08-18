İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespitini yapmış olduk.

An itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yine Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında; soğutma çalışmalarının bitmesiyle, hasar tespitlerimizi oralarda da süratle yapacağız. Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı mahallemizde çıkan orman yangını nedeniyle de Karayakup köyümüz yangından etkilendi.

Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizi yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. 36 bina, 52 bağımsız bölümün etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik."