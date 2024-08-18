İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan
43 bina, 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta
hasarlı olduğunu tespitini yapmış olduk.
An itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yine Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında; soğutma çalışmalarının bitmesiyle, hasar tespitlerimizi oralarda da süratle yapacağız. Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı mahallemizde çıkan orman yangını nedeniyle de Karayakup köyümüz yangından etkilendi.
Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizi yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. 36 bina, 52 bağımsız bölümün etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik."