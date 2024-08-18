'3 bin içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi'

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler M.S., O.Ç., R.K., A.U. ve E.Y. isimli şahısların uyuşturucu kullanıp aynı zamanda sattıklarını belirledi.

Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 3 bin 200 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.