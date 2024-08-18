Kamp yapan 19 yaşındaki Mete, denizde boğuldu!

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'dan Samsun'a gelip, sahilde kamp kuran Yasin Öncel (19), Metehan Gümüş (19), Eren Kolcu (19), kardeşi A.K. (14) ve Mehmet Tarık Koçyiğit (19), sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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