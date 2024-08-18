Oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun." dedi.

Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Candan Erçetin ise "O bizim ağabeyimizdi. Uğurlamak için buradayız, son görev; çok severdik." şeklinde konuştu.

Namazın ardından Galatasaray bayrağına sarılı tabut alkışlarla uğurlandı.