Orman yangınına vatandaşlar su damacanaları ile destek veriyor

Muğla'da saat 13.25 civarında eş zamanlı olarak Yatağan ve Ula ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Yangınları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da alevlere sortileri ile havadan destek veriyor.

Su damacanaları, kazma ve küreklerle destek veriyorlar

Ula'nın Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına bölge sakinleri, ekiplere yardımcı olabilmek adına evlerinde bulunan su damacanaları, kazma ve küreklerle yangın söndürme çabalarına katıldı. Yangın alanında canla başla çalışan vatandaşlar, hem yangınla mücadele eden ekiplere moral vermeye çalışırken, hem de söndürme çalışmalarına doğrudan katkı sağlıyor.