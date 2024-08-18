Orman yangınları nedeniyle kapatılan Yatağan-Çine yolu ulaşıma açıldı
Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılan Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine açıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 23:23, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:26
Muğla Valisi İdris Akbıyık, X hesabından, Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasında devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşıma kapatılan yolun tekrar araç trafiğine açıldığını belirtti.
Öte yandan, ekipler Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.