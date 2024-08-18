TSK'ya ait 16 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına 16 helikopterle aralıksız destek sağladığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 21:28, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:36
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopterle aralıksız destek sağlıyor. 6 helikopterle İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopterle İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopterle İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopterle Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopterle Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor."