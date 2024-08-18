Kavgayı ayırmak isterken sırtından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati A. (45) ile Caner A. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı iddiaya göre ayırmak için araya giren Mevlüt A. (52), Caner A. tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mevlüt A., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından firar eden Caner A., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.