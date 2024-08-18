AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TİP Genel Başkanı Baş'a tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİP Genel Başkanı Baş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."