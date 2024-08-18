Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 23:28, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:28
Arda Ç. yönetimindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arda Ç. ile beraberindekilerden Ayberk Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı 3 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Savcının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.
Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.