19 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
19 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Dünya İnsani Yardım Günü Programı ile CerModern'de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00/19.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yenişehir ilçesinde esnafı ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, Karacabey ilçesinde çiftçilerle buluşacak, belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Bursa/15.15/15.45/18.00/18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek.
(Bakü)
GÜNCEL
1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak.
(Hatay/İstanbul/21.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.
(Diyarbakır/21.00)