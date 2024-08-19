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Yeşil Vatan için cansiparane mücadele: 6 bin 887 saat uçuş

İletişim Başkanlığı, 1 Ocak 2024'ten bu yana çıkan yangınlarda, hava araçlarının 6 bin 887 saat uçuş yaparak söndürme faaliyetlerinde bulunduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 07:53, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 06:34
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Yeşil Vatan için cansiparane mücadele: 6 bin 887 saat uçuş

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 2 bin 424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplam 24 bin 335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88 bin 345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor."

Paylaşımda, hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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