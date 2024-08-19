Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Furkan S. (25) hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih K. ile otomobilde bulunan Ogün K. ve Doğan D'nin tedavileri sürüyor.

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