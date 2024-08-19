Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,02 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.866,98 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 0,55 ile spor oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise gözler yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.