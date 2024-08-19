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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 10:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:11
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Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları haftanın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

Dolar/TL güne ilk işlemlerde 33,71 civarında alıcı buldu. Euro/TL ise 37,24'ten işlem gördü.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı geçen hafta yüzde 0,4, ay başından bu yana ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararında para politikasının seyrine ilişkin yapacağı açıklamalar izlenecek.

TCMB, para politikası kararını yarın 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler faizin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasına kesin gözle bakıyor.

Politika faizinde değişiklik beklenmese de Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki olası değişiklikler yakından izlenecek. Bankacılar PPK'da likidite, iç talep ve faiz artışı ihtimalinin azalması nedeniyle bu konulardaki yönlendirmenin değişip değişmeyeceğini izleyecekler.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar ise geçen haftalara göre sakin başladı. Yatırımcılar için haftanın en önemli gündemi Jackson Hole sempozyumu olacak.

ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole, 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıya önde gelen ülkelerin merkez bankası yetkilileri katılacak.

Etkinlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları izlenecek. Cuma günü kürsüye çıkması beklenen Powell'ın vereceği mesajlar ile ABD para politikasının netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gidileceğine kesin gözle bakılıyor. Ayrıca çarşamba günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi de takip edilecek.

Sempozyuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması bekleniyor.

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