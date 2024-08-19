Erzincan'da başıboş köpekler bahçede oturan kadına saldırdı
Erzincan'da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yarlanan kadın hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 10:58, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:59
Olay, Erzincan Bahçeliköy'de meydana geldi. Evinin önünde oturan 64 yaşındaki kadına, bahçeye giren 3 başıboş sokak köpeği saldırdı.
Yere düşen kadının yardımına çevredeki bir kişi yetişti. Köpekleri kürekle müdahale ederek uzaklaştırdı. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.