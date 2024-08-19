Hatay'da yol verme tartışması: Polis hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında seyahat eden Emre Akgül, geçtiğimiz mart ayında aracıyla sivil ekip aracıyla trafikte ilerleyen polis memuruyla yol verme yüzünden tartışma yaşadı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde; Akgül ve polis memurunun kornaya basmayla başlayan tartışmasının yol verme süreciyle devam ettiği görüldü.

Akgül, polis memurunun ikazı üzerine aracını yol kenarında duran başka bir polis grubunun yanına çekerek durdu ve ardından polisin dur ihtarına uymadığı için kendisine trafik cezası uygulandı.

Yaşananlar üzerine Akgül, trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunan polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.