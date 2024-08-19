Kira anlaşmazlığı cinayetle bitti: Uzman çavuş, baba ve oğlunu öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net