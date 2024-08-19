Ankara'da silah kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı
Ankara'da ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Operasyonda kaçak 16 otomatik silah, 28 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 12:59, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:02
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç grubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 otomatik tüfek, 10 otomatik tabanca, çeşitli çaplarda 28 tabanca, 62 şarjör ve bin 350 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.