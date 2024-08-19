Özgür Özel ve Ali Koç bir araya geldi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 13:16, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:28
Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Özgür Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.