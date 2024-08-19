Dilan Polat için tahliye kararı
Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 13:50, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:52
Dilan Polat için tutuksuz yargılama kararı verildi.
Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.
Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.