Haluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacak

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, atışlı test faaliyetinde, hedefini tam isabetle vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gerçekleştirilen atışlı teste ilişkin değerlendirme yaptı. Görgün, füzenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştiriliyor. Eminim ki Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve Kale Ar-Ge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.

2026'DA HİZMETE ALINACAK

Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Kara Atmaca seyir füzesinin 2026 yılında hizmete alınmasının beklendiği belirtildi.