Haluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacak

Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Valilikten 'sürücü ile sivil polisler arasında tartışma' görüntülerine açıklama
Hisse Senedi İşlemlerinde Onbinde 5 Komisyon Fırsatı
Hisse Senedi İşlemlerinde Onbinde 5 Komisyon Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Dilan Polat, tahliye edildi
Dilan Polat, tahliye edildi
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı
Tapuda rüşvet operasyonu: Adliyeye sevk edildiler
Tapuda rüşvet operasyonu: Adliyeye sevk edildiler
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
'OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor'
Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek
Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Fahiş servis ücretiyle karşılaşınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar yanıtladı
Fahiş servis ücretiyle karşılaşınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar yanıtladı
Bakan Şimşek ayrıntılarıyla açıkladı: Vergi denetiminde yeni dönem
Bakan Şimşek ayrıntılarıyla açıkladı: Vergi denetiminde yeni dönem
Altında yeni rekor: Kritik eşiğin üzerini gördü
Altında yeni rekor: Kritik eşiğin üzerini gördü
Meclis'te 19 yeşil pasaport kanun teklifi bekliyor
Meclis'te 19 yeşil pasaport kanun teklifi bekliyor
Elektronik vergi işlemlerine ücret ödenecek mi? GİB'den açıklama
Elektronik vergi işlemlerine ücret ödenecek mi? GİB'den açıklama
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Otomobil ithalatında yeni zirve
Otomobil ithalatında yeni zirve
'İhracata 26 milyar lira kaynak aktaracağız'
'İhracata 26 milyar lira kaynak aktaracağız'
Üniversite kayıtları başlıyor
Üniversite kayıtları başlıyor
Yeşil Vatan için cansiparane mücadele: 6 bin 887 saat uçuş
Yeşil Vatan için cansiparane mücadele: 6 bin 887 saat uçuş
Bakan Şimşek: Vergisini verenlerin hakkını koruyoruz
Bakan Şimşek: Vergisini verenlerin hakkını koruyoruz
Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı
İnternetten yemek siparişi verdi: 3 gün kabusu yaşadı
İnternetten yemek siparişi verdi: 3 gün kabusu yaşadı
Bakan Yumaklı: 247 yangından 241'ini kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: 247 yangından 241'ini kontrol altına aldık
İsrail ordusu, TRT ekibinin aracını kurşunlarla hedef aldı
İsrail ordusu, TRT ekibinin aracını kurşunlarla hedef aldı
Bilimsel makaleye konu olan olay: 6 günde karaya sürükledi
Bilimsel makaleye konu olan olay: 6 günde karaya sürükledi
'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Haluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 14:44, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:45
Yazdır
Haluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacak

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, atışlı test faaliyetinde, hedefini tam isabetle vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gerçekleştirilen atışlı teste ilişkin değerlendirme yaptı. Görgün, füzenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştiriliyor. Eminim ki Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve Kale Ar-Ge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.

2026'DA HİZMETE ALINACAK

Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Kara Atmaca seyir füzesinin 2026 yılında hizmete alınmasının beklendiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber