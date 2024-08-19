Giresun'da feci ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düştü
Giresun'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan 19 yaşındaki Fatma Aydın hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 15:05, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:06
Giresun'un Dereli ilçesi Yıldız köyünde dün akşam saatlerinde bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın (19) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.