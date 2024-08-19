Eski eşi ve 4 çocuğunu evden çıkarmak için tahliye davası açtı

Şanlıurfa'da yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Aktaş, 2014 yılında boşanma davası açtığı öğretmen A.G.'den 2021 yılında çekişmeli olarak boşandı. Boşanma davası sürerken de 2019 yılında mal paylaşım davası açıldı. Mahkeme, A.G.'nin Ayşe Aktaş'a 100 bin TL katılma alacağı ödemesi şartıyla ortak evlerinin A.G.'ye verilmesini hükmetti. Ancak iddiaya göre bu parayı ödemeyen A.G., geçen ay eski eşi ve çocuklarının evi boşaltması için tahliye davası açtı ve boşandıkları tarihten bugüne kadar olan kira alacaklarını istedi. A.G., Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesine yazdığı dilekçede, Ayşe Aktaş'ın 2014 yılından beri davaya konu olan evde ikamet ettiğini belirterek, "Ayşe Aktaş katılma alacağı hissesini almıştır ve yıllardır hiçbir bedel ödemeden konutumu haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal etmektedir" dedi.

'KATILMA ALACAĞI ÖDENMEDİ'

Ayşe Aktaş, davaya konu evde, yaşları 12 ile 20 arasındaki 4 çocuğu ile birlikte yaşadığını belirterek, "12 yıllık evlilikten sonra eşimden şiddet görmeye başladım. Maddi manevi yoksunluklar yaşamaya başladım. Daha sonra aldatma da oldu. Boşanma sürecine girdik. Karşı taraf kusurlu bulundu, davayı kazandım. 4 çocukla çok fazla maddi yoksunluk yaşadık. Çok büyük mücadeleler verdim. Zorluklar çektim. Mahkeme katılma alacağım olan 100 bin TL'yi bana tayin etti. Fakat bu katılma alacağımı almadığım halde almış gibi gösteriyorlar. Beni şu an evden çıkarmaya çalışıyorlar. Tahliye davası geldi. Biz çocuklarla büyük panik yaşıyoruz. 2019 yılından 2023 yılının sonuna kadar 4 çocuğum ve kendim için toplamda 1400 TL nafaka aldım. 60 bin TL'ye yakın birikmiş nafaka var ama ödenmiyor" diye konuştu.

'ESKİ EŞİ, AYŞE HANIM'I İŞGALCİ OLARAK GÖSTERİYOR'

Ayşe Aktaş'ın avukatı Betül Yüksel ise, "Ayşe Hanım bugün mal paylaşım davasına konu olan evinden alacağını alamadığı halde, katılma alacağını aldığı iddia edilerek tahliye edilmek isteniyor. Ayrıca, Ayşe Hanım'a 1200 lira ve yaşı küçük çocuğuna 1000 lira nafaka ödenmesi gerekirken, 2018 yılının şubat ayından itibaren hükmedilen nafaka da ödenmiyor. Devlet kanalıyla ödenen bir maaştan maaş hacizi kesintisi yapılamıyor ve biz bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bu arada biz Ayşe Hanım'ın üniversiteyi kazanmış oğlu için de bir nafaka davası açtık yine. Babası oğlunun üniversiteyi kazandığını bildiği halde çocuğuna destek olmuyor. Çocuğu kendi başarısıyla Ankara'da iyi bir üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği okuyor. Babası bunları bildiği halde çocuğuna nafaka ödemiyor. Biz hukuki süreci başlattık, bir nafaka davası açtık. Baba A.G. ise sunduğu cevap dilekçesinde, 'Ben simit satarak okudum. Oğlumun da eli ayağı tutuyor. Bunu yapabilir' demiş. Şu an eski eşi Ayşe Hanım'ı evinde işgalci olarak gösteriyor ve ayrıca geriye dönük kira alacaklarını istiyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmen A.G.'nin avukatı Kemal Ağar ise konu hakkında açıklama yapmak istemediklerini söyledi.