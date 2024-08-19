MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u parti genel merkezinde kabul etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 16:06, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:34
Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.