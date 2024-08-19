Denetim yapan ekiplere otomobil çarptı: 1 polis ağır yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 GY 6364 plakalı otomobil önce denetim yapan polis araçlarına ardından da denetimde görevli polis memuru Mustafa Peksoy'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.