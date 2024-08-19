Giresun'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Cenaze törenine Karagöz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belediye Başkanı Harun Özturk, İlçe Müftüsü Abdullah Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve vatandaşlar katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net