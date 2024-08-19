Ankara'da firari hükümlü market sahibini rehin aldı

Olay, Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir firari hükümlü, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Olayda market sahibi ise yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.