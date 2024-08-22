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Hafta Tatilinde Hizmet İçi Eğitime Katılan Memura İzin Verilir mi?

657 sayılı Kanun ve dönemin Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre hafta tatilinde hizmet içi eğitime katılan memura hafta için izin verilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 00:10, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:08
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Hafta Tatilinde Hizmet İçi Eğitime Katılan Memura İzin Verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

657 sayılı Kanun "günlük çalışma saatlerinin tespiti" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına göre; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

657 sayılı Kanunun "fazla çalışma ücreti" başlıklı 178'inci maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre; 99 ve 100'üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 3'üncü ve 4'üncü maddelerine göre; fazla çalışma Devlet memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır. Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet Memurları Kanunu'na veya Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerdeki:

a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saatten fazla çalıştıkları süre;
b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının; Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştıkları süre fazla çalışma sayılır. Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir.

657 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; hafta tatilinde kurumlarının hizmet içi eğitim seminerine katılan memura hafta içinde izin verilemeyeceği gibi fazla çalışma ücreti de ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Konu hakkında dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşüne göre (17.07.2012-11827); hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde personelin katılmış olduğu hizmet içi eğitim seminerinin, kadroya ait bir görevin normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapılması şeklinde tanımlanan fazla çalışma ibaresi kapsamında değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünden, ilgiliye hafta tatili günleri ile resmi tatile denk gelen günler için her 8 saat karşılığı 1 gün hesabıyla izin verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

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