Karapınar'da tedirginliğe yol açan yeni obruk
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekime hazır olan tarlada oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 19:24, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:58
İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Yaylası Avşar mevkisinde bir tarlada, 2 metre derinliğinde 20 metre çapında obruk meydana geldi.
Tarlada bulunan sulama kuyusunun da içinde yer aldığı alanda oluşan çökme sonrası vatandaşlar, Karapınar Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Ş.T'ye ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.